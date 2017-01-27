痛苦輪班 台鐵工會發起除夕初三拒加班

台灣鐵路產業工會今天在北車怒吼，要求合理工時。（廖珮妤攝）

台灣鐵路產業工會今天在北車怒吼，要求合理工時。（廖珮妤攝）

「台鐵漠視勞權、罔顧旅客安全」，台灣鐵路產業工會為抗議長期超時過勞，選擇在今天除夕北中南串聯，走上街頭怒吼，要求改善現在日夜交錯的排班方式，每7天就應有一整天完整的休假日，同時力挺會員除夕到初三拒絕加班。

台北場的抗議，選在人來人往台北車站舉行，並演出過勞行動劇，吸引不少旅客、路人圍觀。工會秘書蕭農瑀指出，今天台北、彰化、高雄都有會員響應，光是台北場就有超過100名會員出席響應。

蕭農瑀說，工會去年9月成立，多次與台鐵局溝通，希望改善排班方式，避免過勞，但始終沒有獲得正面回應，甚至鐵路局還放話，威脅員工若休假就記曠職，行政院、交通部也都以輸運順暢之類的理由，罔顧台鐵員工權益。許多長期被不合理排班制壓得喘不過氣的人，生活大亂，看起來像鬼一樣，這樣旅客輸運安全怎麼有保障？

台灣鐵路產業工會理事周鎧說，所謂日夜班，是指每3天一輪，第一天日班早上8點到晚上8點，第二天夜班晚上8點到早上8點，第三天早上下班後，第四天又重複一個輪迴，「每天都在調時差」，全台鐵局1萬3000名員工，共有5000人是長期這樣痛苦輪班，沒有一天完整的假日可以休息。

周鎧指，工會之前與台鐵局協商，希望至少每7天可以修一個完整的假日，但沒有獲得正面回應，因此本次才在除夕到初三發起拒絕加班活動，目前有近千人響應，已知為了正常疏運，台鐵內部已有部分主管、二線工作人員，加入一線排班，工會一定抗爭到底。

(中時)