墨拒付邊境牆 川普考慮對墨祭20％進口稅

白宮新聞秘書長史賓塞。(美聯社)

美國白宮發言人今表示，新任總統川普(Donald Trump)正在考慮對墨西哥進口商品祭出20%的重稅，以用來支付蓋兩國之間邊境牆的經費。但發言人數小時候後修正說詞，表示這只是川普政府正在考慮的選項之一。

根據CNN報導，白宮新聞秘書長史賓塞(Sean Spicer)週四在空軍一號上，向記者表示川普支持對墨西哥商品課徵20%重稅的做法，並且已經和共和黨國會議員在私下會議中討論此事。史賓塞說此稅將使得美國一年獲得100億美元，可以輕易支付蓋邊境牆的資金。

但在引發共和黨和民主黨國會議員抗議後，史賓塞在記者會中表示，他只是轉述川普政府為了找到支付上百億建設邊境牆的資金，而在考慮的方案之一，撤回收回原先較確定的口吻。史賓塞也多次表示他在空軍一號上宣布的事情，只具有「舉例性」並沒有明確「指定性」，他說這只是為了顯示川普政府有一簡單或多個方法來資助邊境牆的建設。白宮幕僚長蒲博思(Reince Priebus)也向記者表示，川普政府現在正在考慮如百匯(buffet)般的、多項方案。

川普在競選期間就承諾要透過蓋美墨邊境牆，來阻止強姦犯和毒販入侵美國，但儘管他在週三簽署行政命令，正式決定建設邊境牆，墨西哥總統尼托(Enrique Pena Nieto)再度拒絕出資建設邊境牆，並取消了原定的會談。

雖然史賓塞宣稱對墨西哥進口商品祭出重稅的話，就算墨西哥政府拒絕美國也能取得蓋邊境牆的資金，但當對於記者詢問到進口稅會被轉嫁到美國消費者身上時，史賓塞拒絕回答，並轉而強調此稅對美國勞工的助益。

數名共和黨員也擔心川普會引發美墨之間的貿易戰，尤其是墨西哥是美國最大的貿易夥伴。共和黨參議員Lindsey Graham表示，美墨之間的貿易交流頻繁，墨西哥可以以同樣關稅還以顏色，對經濟成長形成阻礙。共和黨前總統候選人、亞利桑納州參議員馬侃(John McCain)表示，重新協商也許可強化和現代化北美自由貿易協並，但任何限制或阻礙美、墨和加拿大的貿易，會危及此協定的未來，並對亞利桑納州等產生嚴重影響。

(中時電子報)