SBL》華裔球員過年何處去 簡浩變導遊

簡浩過年計畫就是要當老婆家人的專業導遊。(報系資料照)

跟SBL洋將一樣，SBL華裔球員在農曆新年假期有何計畫？相信也讓不少球迷好奇，簡浩與璞園隊友陳堅恩「巧合」都要當起導遊角色，包提傑則打算下高雄探親，至於「豪弟」林書緯僅透露打算飛回美國家鄉過年。

簡浩(璞園)：樂當導遊

在農曆過年期間，簡浩包含岳父、岳母、老婆哥哥與妻兒等親友將從美國密西根州來台旅遊，預計將去台北101、天母美國學校、陽明山、金山、野柳等觀光景點參觀，簡浩已經做好要當導遊的心理準備。

只是最重要的除夕夜年夜飯呢？簡浩第一時間的回答令人噴飯，「當然在外面找餐廳吃年夜飯呀，否則呢？我老婆又不會煮飯，在外面吃就好，反正我要當導遊帶他們到處逛逛，我有得忙了。」

有望在下半季宣告傷癒復出的陳堅恩，過年也以陪家人為主。(報系資料照)

陳堅恩(璞園)：也當導遊

跟簡浩一樣，陳堅恩也要準備好好在過年期間「伺候」家人，除了他的爸媽從美國來台，老婆姐姐也會來台觀光，打算趁著過年期間台北市區沒什麼人，到處去走走逛逛，比較另類的是，他最先想到的是去象山爬山。

陳堅恩也比簡浩幸福一點，因為他的年夜飯將在家中度過，而不是去外面餐廳，因為他的父母打算當起大廚，幫忙打理年夜飯的相關事宜，他可以好好在家享用大餐。

包提傑打算回高雄老家探視外婆，姊姊包喜樂則在澳洲打拚。(報系資料照)

包提傑(富邦)：高雄探親

雖從去年8月就已返台，包提傑卻一直沒機會回去高雄探視許久不見的外婆，他當然要利用這次春節回去高雄過年，也可以順便看一下他的表姊、表弟與表妹，可惜的是他的姊姊包喜樂因為去澳洲打球無法同行。

至於自己最想去吃的年夜飯地點，則是吃到飽餐廳，因為包提傑透露自己很愛吃海鮮，所以能夠吃到飽當然最棒，不過就算放假，他也強調自己會盡量找時間自我訓練，「因為我還是第1年的菜鳥，還有很大進步空間。」

林書緯先到美國紐約找二哥林書豪，富邦隊友張宗憲也隨行。(中華籃協提供)

林書緯(富邦)：返鄉放鬆

雖不太願意清楚透露自己預定過年計畫，林書緯仍表示自己將趁農曆假期，回去美國帕羅奧圖市老家過年，可以預期的是他的父母也將一起返美，只是最近才傳出至少還需缺席3到5周的林書豪是否也能回鄉，恐怕還是未知數。

起碼在回鄉過年前，林書緯在SBL明星賽上表現相當搶眼，除了跟魏維攜手拿下技術挑戰賽冠軍與2萬獎金，更幫助隊友柴瑋爆冷搶到灌籃大賽冠軍，且在明星賽的表現還算中規中矩。

(中時電子報)