新年新政策目標 柯文哲：積小勝為大勝

柯文哲除夕走訪各單位慰勉留勤人員時說，今年積小勝為大勝。(王超群攝)

台北市長柯文哲農曆除夕走訪環保、警察、消防、交通、聯醫等單位，發紅包給留守值勤的同仁，慰勉大家犧牲年假，堅守崗位，他表示，今年以積小勝為大勝的原則作為政策目標，每天有進步。對於民調為六都中敬陪末座，柯文哲笑稱「已經半年（敬陪末座），每個不利因素都視為改進的參考」。

柯文哲除夕一早先到文山區清潔隊木柵分隊慰勞清潔隊同仁並分送紅包。柯文哲表示，他一下車就發現這是一個五星級的分隊部，希望大家在新的一年新希望、新氣象，都能快快樂樂過每一天。他每天7點半上班，不過清潔隊同仁比他更早上班；下班後大家在家看電視休息，清潔隊同仁正在忙著收垃圾；市長一天不上班不會怎樣，但清潔隊同仁如果一天不上班，市民一定受不了。

針對一例一休衍生的加班費，柯文哲表示，人事處長之前有報告過，制度如果不變的話，環保局估計會再增加8千萬元的加班費，所以環保局正在研究，朝向值班制度調整方向改進。市府過渡期會授權各單位採取比較寬鬆方式處理。

柯文哲進一步說，他的新的政治理念是把所有小問題都解決了，就不會有大問題。新的一年，他希望每天都能不斷地進步，民調顯示他在六都敬陪末座，他認為就把每個錯誤、每個不利因素視為改進的參考。

柯文哲笑稱往年除夕回家還領壓歲錢，至於今年有沒有打算給爸媽紅包孝敬長輩，他也老實回說還沒有這個計畫。柯文哲最後一站到交九慰勞交通局行控中心的值勤同仁，也透過廣播及沿路發放紅包，向返鄉過節的民眾辭歲拜年。

(中時)