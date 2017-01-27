金雞有禮！新春期間高美館、兒美館推出9展覽

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初二來高美館收藏名僧墨跡、看萬曆萬象特展。（高美館提供）

高美館2017千隻小雞陪您一起迎春過好年。（高美館提供）

今天是金雞除夕，配合高雄市立美術館與何創時書法藝術基金會共同主辦的「萬曆萬象：多元．開放．創意的晚明文化」展，高美館在大年初二上午10：00-11：30於美術館戶外圓形迴廊舉辦「萬象一心：春節版印DIY」，邀請民眾前來收藏由晚明高僧破山海明墨跡製作的筷套文創品，現場民眾可以DIY絹印方式體驗手作樂趣，完成之作讓名僧書法作品《落澗松聲七言句》陪伴用餐時光。活動也邀請藝術家阿卜極、田文筆創作時序雞年吉祥圖案大紅包、斗方，祝福新春吉祥如意。

年初三高美館與兒童美術館一起舉辦「萬象更新：高美＋兒美．闖關迎新年」闖關活動共分6大主題：「萬歷萬象」、「靈魂的所在」、「旅新萬里情」、「愛寫字，迎新年」、「迎春納福，好采頭！」、「做點心，過新年」，活動從14:00至16:3，兩館各限額200名，歡迎攜家帶小一起來破關、拿禮物。

除了初二、初三年節活動，新春期間高美館、兒美館共推出9個展覽，還有鬧的「感動雞：台灣南部37校兒童彩繪特展」，而全台灣最大、保留完整自然文理的高美館生態園區、中都愛河濕地綿延綠意與新興藝文廊道，從白晝到夜晚各有不同風情，「藝起迎春」。詳情請至高美館官網www.kmfa.gov.tw查詢。

1月27日除夕高美館休館喔，春節開館時間如下：

●1/28-2/1 初一至初五9：30-17：30

●連絡電話：07-5550331#235

兒童美術館春節開館時間

●1/28-2/1 初一至初二 9：30-17：30 ；初三至初五 9：00-16：30 （中午12:00-13:30 清潔不開放 ）

●連絡電話： 07-5550331#300

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