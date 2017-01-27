鐵路工會怒沒勞權 發動春節依法休假

我要評比

台灣鐵路產業工會選在除夕在北中南車站集結數百人怒吼台鐵漠視勞權，罔顧旅客安全，強調至今陳情協商多次，仍人力不足，全年無休的班表無改善。

台灣鐵路產業工會秘書蕭農瑀指出，行政院長林全昨天在台北車站召開記者會表示，「鐵路很重要，春節期間大家需要交通工具」，卻不願意回應工會的任何訴求，所以工會今天迫不得已發起的春節依法休假行動，就是要告訴林全，「鐵路員工需要休息」。

工會的訴求有三點，人力補足至少3000人以上；工時要合理，鐵路局應安排有充足休息、符合人性的班表；休息日與例假日必須是完整的一天（0時到24時）。1060127

(中央社)