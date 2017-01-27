拒絕為美築牆掏錢 墨外長：沒什麼好商量
墨西哥外交部長維德加瑞今天表示，墨西哥願意與美國展開磋商來維持良好關係，但要支付美國總統川普築牆費用，就「沒得商量」。
法新社報導，維德加瑞（Luis Videgaray）在華府的墨西哥大使館記者會中表示：「有些事是沒得商量的，現在無法，未來也不會去商量，美國說墨西哥應該要支付築牆費用，這根本沒什麼好商量的。」
川普昨天下令美國官員，開始替2000哩（3200公里）的美墨邊界設計並興建長牆，兌現他的競選諾言。
墨國總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）今天稍早表示，由於美國總統川普透過推特指墨國若不支付他提議的邊境圍牆經費，就應該取消訪美之行，他已放棄會晤川普的計畫。
路透社報導，潘尼亞尼托在推特指出：「我方今早通知白宮，我將不會參加原定下週二（31日）與美國總統的工作會議。」（譯者：中央社周莉芳）1060127
(中央社)
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