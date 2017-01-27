杜絕違規開發山坡地 中市府春假期間續受理報案

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農曆春節期間，為防不肖人士利用春節期間違規開挖山坡地，台中市政府水利局春節期間將持續受理民眾報案，維護民眾生命財產安全。

水利局表示，若查證違規開發屬實，除勒令停工外，將依水土保持法第33條規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免觸法得不償失。

水利局提醒，民眾於山坡地從事開發行為，依規定應提出水土保持書件申請，水利局除安排坡地巡查員不定期巡視，更將由衛星變異點查報，如查獲違規開發情事，除勒令停工外，將依水土保持法第33條規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，呼籲民眾遵守規定。

(中時)