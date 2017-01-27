李英愛重返螢光幕 師任堂收視率居冠

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在韓劇「大長今」之後時隔逾10年重返螢光幕的韓流天后李英愛，容顏不老，魅力依舊，新劇「師任堂：光的日記」昨晚播出的兩集收視率居冠。

尼爾森韓國今天發布的統計資料顯示，昨晚在南韓SBS電視台首播李英愛和宋承憲聯袂主演的電視劇「師任堂：光的日記」第1集和第2集，在南韓全國收視率達15.6%和16.3%，遙遙領先同檔劇「金科長」（7.2%）和「Missing 9」（5.3%）。

南韓聯合新聞通訊社報導，在韓劇「大長今」之後重返螢光幕的李英愛魅力依舊，牢牢地牽住觀眾目光。

李英愛在「師任堂：光的日記」劇中分飾兩角，游走於朝鮮王朝時代典型的賢妻良母、天才畫家「申師任堂」和現代美術史家「徐智允」兩個角色之間。

據報導，「師任堂：光的日記」前兩集劇情發展穿古越今，敘事節奏排山倒海，「徐智允」（李英愛飾）在一天之中惡運連連陷入四面楚歌的窘境。1060127

(中央社)