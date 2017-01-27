林右昌走訪果菜市場 向民眾及攤商賀節
基隆市長林右昌今天前往果菜市場及信義市場，向民眾及攤商們拜年，表示今年將編列追加預算改善果菜市場設施，並將明訂租金上限，讓攤商不會有租金壓力，也不會因為租金成本影響菜價。
林右昌在市府產業發展處長林青海與安樂、信義區長等人陪同下，與多位市議員、里長一同前往果菜市場及信義市場，向趕著在最後一天採買年貨的民眾及攤商們拜年。
在向攤商們拜年的同時，林右昌仍不忘關心年節期間的果菜行情，根據攤商們的反映，近來物價還算平穩，不過林右昌發現果菜市場的設備設施有部分需要改善，當場指示產發處市場科在今年編列追加預算，處理好果菜市場的油漆等問題，另外有關市場內的機電、冰箱等問題，也請市場科評估一併解決。
由於果菜市場即將重新招租，林右昌表示，市政府的立場就是保障所有攤商的權益，不要讓攤位租金有上漲的疑慮，因此招標文件中將直接律明租金的上限，讓攤位的租金不會增加。
他也請所有攤商們放心，不管誰得標都不會有租金增加的壓力，攤位的租金固定下來，就不會影響到菜價，同時可以保障消費者的權益。1060127
(中央社)
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