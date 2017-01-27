上下聯不會分？ 4招教你看懂 貼對春聯避禁忌

春聯句子上下聯怎麼分？達人教你四招簡單秘招，讓你一眼看出來！（圖／本報系資料照片 李景濤攝)

如果你家大門口的福字和財字顛倒貼，以為這樣就會福到財到；或是上聯下聯分不清，左右亂貼一通，鬧了笑話都不知道，搞不好還惹了禁忌。貼春聯學問大，快來看看專家提出的辨識法，讓你從大門開始，就展現有學問有知識的泱泱家風。

1.看句尾平仄：先看看對聯的最後一個字，上聯最後一個字是三聲和四聲(仄聲)，下聯的最後一個字是一聲和二聲(平聲)。例句：《春風堂上通佳氣 夜雨庭前種好花》，四聲「氣」是仄聲，當上聯；一聲「花」是平聲，是下聯。

2.看字詞含義：

寫對聯時通常上聯是引導句，下聯是引伸句，上聯的價值多在引導出下聯的涵意，下聯才是主角。上下聯基本屬於因果關係，因是上聯，果是下聯。例句：《春風輕拂千山綠 旭日東昇萬里紅》，用初春的意境帶出吉祥的祝福。

3.看時序先後:

舊時在前面是上聯，新時在後面是下聯。例句：《冬至梅花呈白玉 春來柳絮發黃金》，時序較早的冬至是上聯，較近的春天是下聯。

4.看字意範圍:

範圍小的是上聯，範圍大的是下聯，如「家」小於「國」，家是上聯，國是下聯。例句：《一門天賜平安福 四海人迎富貴春》，一門範圍小，是上聯，四海範圍大，是下聯。

除此之外，一般人喜歡在大門口把單字顛倒貼，象徵好運「到」，不過民俗專家提醒，貼倒字限於「只進不出」的地方，古代只在水缸、酒缸等存放東西的物件上倒貼，象徵福到跑不掉，但像大門、窗戶這種流通的場所，千萬別把字顛倒貼，否則不但不會「到」，還把好運氣「倒」光了。

還有，大門口貼吉祥字甚麼都好，但最好別貼「春」，因相傳古代聲色場合大門才會貼「春」，同時家戶「春意」也易引發家庭糾紛，通常貼在花盆上也就行了。至於去年的春聯也別留了，在年夜飯前把舊的春聯撕去，貼上新的春聯，為除舊佈新畫上完美起始符吧！

(中時電子報)