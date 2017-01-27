除夕才能掛后像 清宮壽皇殿祭祀規矩多
農曆春節傳統除夕夜必須祭祖，而在清朝，紫禁城的皇室祭祖文化更是講究，也只有在這一天，歷代清朝皇后的畫像才會被懸掛在供奉清朝帝王的壽皇殿中，接受皇室成員祭祀。
大陸澎湃新聞今天刊登北京故宮博物院研究館員李湜的文章，提到清朝壽皇殿的祭祀規則。
壽皇殿位於紫禁城正北的景山（煤山）之北，是清王朝祭祖的地方。壽皇殿的祭祖制度肇始於清雍正元年（西元1723年），完善於乾隆十五年（西元1750年）。
在壽皇殿內的後部，以同堂異室的方式分有隔間，每帝一間，除常年懸掛自康熙皇帝起始的歷代皇帝肖像外，還供奉著他們生前的部分服飾、珍玩、璽印等物品。
文章指出，清朝各代皇后的御容像，只有在每年的除夕，壽皇殿內臨時增設大型插座屏風時，才與其所相對應的皇帝像一同掛於屏風上，以供當朝皇帝行禮，追展孝思，直到大年初二，皇后們的畫像便會被撤離，封存於壽皇殿內的西大櫃中，以待年底除夕再展。
文章提到，壽皇殿中皇帝與皇后合祭時，一代最多只能掛三幅畫像，即一帝二后。皇后中有資格與皇帝並列同被祭祀的，只有嫡皇后和生育嗣位皇帝的皇后。
帝后之間的懸掛序列依照尊卑之分，有著嚴格的規定，皇帝畫像要居最重要的中間位置，皇后的畫像按照「左昭右穆」的原則，地位尊貴的嫡皇后像要掛在皇帝像的左側，生育嗣位皇帝的皇后像則居於皇帝像的右側。
文章表示，壽皇殿用於存放清朝帝后御容像的地方有東小殿、東大櫃和西大櫃三處，其中西大櫃最為重要，主要存放自努爾哈赤開始，所有用於懸掛祭祀的皇帝、皇后畫像。
然而，因為西大櫃中的皇后畫像並未按代分藏，也未將嫡皇后與生育嗣位皇帝的皇后畫像分藏；所以，為了避免出現禮儀失誤，每幅藏在西大櫃用來祭拜懸掛的皇后像，都要在卷軸處標示出尊號以及相對於皇帝畫像的左、右位置。1060127
(中央社)
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