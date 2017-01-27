NBA》也太白目！坎特揮拳打板凳右臂骨折

(設計對白)坎特：等我兩個月後回來；韋斯布魯克：誰要等你！(美聯社資料照)

儘管27日靠著韋斯布魯克猛轟45分演出，雷霆109比98力退小牛，他們全隊卻高興不起來，因為主力之一的替補中鋒坎特，竟然衝動怒打板凳席椅子，造成右手臂骨折，根據「沃神」沃納洛斯基爆料，至少要缺席6到8周！

24歲的坎特是在第2節1次暫停時，突然走向沒有人坐的板凳席椅子憤怒揮拳，似乎表達對於裁判尺度的不滿，沒想到揮完之後，他突然發現自己右手前臂不適，緊急送進休息室內檢查，確定因為自己白目行為賠上骨折代價。

結果坎特27日只打9分鐘，拿4分、4籃板與2助攻，他在本季場均14.6分、6.8籃板與1助攻，是雷霆不可缺少的禁區主力之一，雷霆總教練多諾瓦只能無奈安慰自己，「這是82場比賽的一部分，我們會處理好的。」

賽後聽到坎特的噩耗，韋斯布魯克不禁低頭表示，「事情既然發生了，我們也只能向前看。」雷霆目前28勝19敗，暫居西區第6，正值季後賽席次卡位戰的當前，無奈痛失坎特的結果，想必仍對雷霆帶來重大衝擊。

(中時電子報)