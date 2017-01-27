NBA》也太白目！坎特揮拳打板凳右臂骨折
儘管27日靠著韋斯布魯克猛轟45分演出，雷霆109比98力退小牛，他們全隊卻高興不起來，因為主力之一的替補中鋒坎特，竟然衝動怒打板凳席椅子，造成右手臂骨折，根據「沃神」沃納洛斯基爆料，至少要缺席6到8周！
24歲的坎特是在第2節1次暫停時，突然走向沒有人坐的板凳席椅子憤怒揮拳，似乎表達對於裁判尺度的不滿，沒想到揮完之後，他突然發現自己右手前臂不適，緊急送進休息室內檢查，確定因為自己白目行為賠上骨折代價。
結果坎特27日只打9分鐘，拿4分、4籃板與2助攻，他在本季場均14.6分、6.8籃板與1助攻，是雷霆不可缺少的禁區主力之一，雷霆總教練多諾瓦只能無奈安慰自己，「這是82場比賽的一部分，我們會處理好的。」
賽後聽到坎特的噩耗，韋斯布魯克不禁低頭表示，「事情既然發生了，我們也只能向前看。」雷霆目前28勝19敗，暫居西區第6，正值季後賽席次卡位戰的當前，無奈痛失坎特的結果，想必仍對雷霆帶來重大衝擊。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。