2月將訪美 馬英九：不會與川普團隊見面

我要評比

前總統馬英九（左）前往台北市文山區興安宮參拜發春聯，民眾拿到春聯與馬英九自拍。（圖／中央社）

總統府昨日同意前總統馬英九提出的訪美申請案，馬英九今表示，此次訪美，不會與美國總統川普的團隊見面。

前總統馬英九於18日提出申請案，預計於2月28日至3月11日赴美國紐約、波士頓及華盛頓等地發表專題演講。

據中央社報導，馬英九上午依照往例赴興安宮、福興宮參拜，大批民眾早已在場等候，並以鼓掌熱烈歡迎。馬英九還發送春聯給排隊的民眾。

馬英九表示，這次訪美是去美國紐約、波士頓及華盛頓，是應智庫邀請；媒體詢問是否會與川普團隊會面，馬英九回應說「不會」。

(中時電子報)