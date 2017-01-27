憂氣候真相遭打壓 托名官方推特反川普
由於不滿美國總統川普企圖打壓聯邦機構關於氣候變遷的研究，推特上出現許多托名官方機構的帳號，他們聲稱超過12個政府單位的雇員透過這種方式反擊他們的大老闆川普。
路透社報導，這些非官方的推特帳號聲稱，代表美國環保署（EPA）、國家航空暨太空總署（NASA）及其他政府機構的科學家，無論是直接或透過朋友、支持者，藉由這些帳號抗議川普20日就職後對他們的諸多限制，他們認為這是川普在進行打壓。
選擇川普最喜歡用的論述形式，這些帳號反映出政府機構的人員，擔心這位對氣候變遷持懷疑論的新總統，正在打壓聯邦政府所支持的相關研究，因為相關研究顯示燃燒化石燃料和其他人類活動的碳排，導致全球暖化。
其中一個名為「另類國家公園管理局」（@AltNatParkService）的推特帳號就貼文：「等不及川普總統稱我們為假新聞；你能拿走我們的官方推特，但你永遠管不到我們下班後的時間。」
路透社無法逐一查證所有這類帳號；一個與托名NASA臉書網頁有關的管理員告訴記者，這些另類網站，是政府單位的科學家及其支持者拿來表達心聲的平台。
英國廣播公司（BBC）報導，這些借用NASA、EPA機構名稱所成立的帳號，均直接衝著川普而來。名為「@RogueNASA」的帳號，標榜他們是「NASA非正式的反川普隊伍」，強調他們「不是NASA官方帳號、不受政府雇員管理，他們為事實而生」
BBC新聞網聯絡了托名環保署帳號「@ActualEPAFacts」，對方表示，他們這項行動，是為確保關於氣候變遷與其他科研事實的資訊，能在川普政府下持續；帳號聲稱他們是3名環保署雇員，且已遇到打壓，不讓他們接受與研究有關的採訪。（譯者：中央社陳亦偉）1060127
(中央社)
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