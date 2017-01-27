川普集團峇里開發案 民眾憂恐觸怒神明
川普集團與印尼MNC集團合作在峇里島開發六星級度假村，引發部分當地民眾不滿。當地民眾信仰印度教文化，認為在海神廟附近興建高聳建築物會觸怒神明。
印尼華裔富商陳明立的MNC集團2015年與川普集團簽訂合約，雙方共同進行兩項綜合開發計畫，分別是位於峇里海岸、占地100公頃的六星級豪華度假村，以及在首都雅加達市郊的高爾夫樂園。這兩項計畫由川普的子女負責。
「雅加達郵報」報導，峇里當地篤信印度教文化，當地民眾認為，任何高聳的建築物會觸怒神明。
川普集團的六星級度假村開發案打算建造川普國際飯店和大樓，可以俯瞰印度洋和當地著名的海神廟。這讓當地民眾相當焦慮。
印尼印度教協會主席艾古斯提（I Gusti Ngurah Sudiana）表示，他強烈反對任何會影響海神廟的新建案。
他說，這些事物在峇里島是敏感的，牽涉到廟宇神聖性的東西很敏感，執法部門太軟弱了。
峇里島東部當地居民卡德克（Kadek Sudiasi）表示，他不會把自家的稻田田地賣給MNC集團，不論對方出多少價錢。
他說，有錢人想要做什麼就用錢收買，這是他們一貫的方式。他打算再買更多的田地給他的小孩，不會出賣田地給大財團，錢再賺就有了，但土地是有限的，不要去破壞肥沃的田地。
當地婦女娜賈（Nengah Santhi）的稻田就在六星級度假村預定地附近。她說，她不在乎川普的政治立場，但她會弄清楚有多少田地會被收購。
她說，如果川普集團要買她的田地，她一定會拒絕，這是她的土地，她在這裡種稻，她的兒子也會在這裡種稻。1060127
(中央社)
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