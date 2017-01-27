癌末男保外就醫 擁槍嗆警遭逮

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吳姓男子2年前因持槍被逮，但因患有口腔癌第四期，獲准保外就醫，獨居新北市淡水區一帶，但他不知悔改，擁槍自重還挑釁警方，台北市刑大循線逮人。

台北市刑警大隊調查，41歲吳嫌因持有制式貝瑞塔手槍遭逮，民國104年7月入獄服刑，但因患癌得以保外就醫，需定期向獄方報到，不過，他不知悔改，四處尋覓槍枝改槍，逞凶鬥狠，不僅向友人挑釁，更嗆警表示將開出新春第一砲。

警方獲報後，長期蒐證，發現吳嫌因病痛纏身，情緒起伏不穩，每日均會向友人抒發癌末心情，並曾大肆炫耀持有槍枝一事，慫恿朋友輸贏，25日警方見時機成熟，登門查緝，將正準備前往醫院領取檢驗報告的吳嫌逮捕到案，取獲霰彈槍1把、霰彈槍子彈2發、第二級毒品安非他命3.8公克、吸食器等贓證物。

吳嫌坦承持有槍械，警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，把人移送法辦。1060127

(中央社)