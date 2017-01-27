超速藉口無奇不有 澳駕駛：風吹的
如果超速被警察攔下，想脫身鐵定要有很好的藉口，要不然不僅不能脫身，恐怕還要被警察先生狠糗一番。
英國「每日電訊報」（Telegraph）網站報導，澳洲警方攔下1名時速超過限速高達20公里的駕駛，結果他說：「是風把我推那麼快。」
這個理由讓西澳（West Australia）三泉（Three Springs）警方啼笑皆非，因此在推特上分享這張罰單，寫道：「本日最佳藉口」。該
名駕駛被罰200澳幣（約新台幣4800元），駕駛執照也遭記兩點。
去年9月在英國還有名車迷被測速器拍到他開的「回到未來」經典名車DeLorean時速高達89英里（143公里），逼得他不得不說明自己沒有要進行「時空旅行」，因為在電影中，這輛車只要加速到88公里就可以進行時空旅行。（譯者：中央社許湘欣）1060127
(中央社)
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