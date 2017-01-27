漢和：陸001A航艦應在第2季下水
最新一期加拿大漢和防務評論報導，正在建造中的中國大陸海軍001A型航空母艦應該在今年第二季下水。
漢和在報導中刊登了這艘航艦的圖片，並指這是迄今為止最為清晰的001A型航艦細部圖片。
這艘航艦正在遼寧大連造船廠製造。
報導引述漢和發行人平可夫分析，按照這樣的施工進度，001A應該在今年第二季下水，進入機械、電器、電子設備的安裝階段，之後大約還需要兩年以上，2019年航艦會進入海試。
漢和公開的001A航艦圖片可以清晰地發現艦橋高度一共13層，操縱指揮室為兩層。
報導指出，001A的基本結構完全複製前蘇聯1978年完成設計的庫茲涅佐夫（Kuznetsov）上將級航艦。但平可夫表示，後者的航行操縱室只有一層。
從圖片上看，001A安裝了與052D型導彈驅逐艦相同的四面有源相控陣雷達，涵蓋360度。
此外，從圖片可以看到001A航艦甲板的縱向、橫向焊接狀態。
平可夫指出，航艦甲板的鋼板、焊接是相當高難度的技術，前蘇聯和現在的印度都面臨巨大的困難，只有很少的國家能夠生產航艦甲板用的特種鋼。
平可夫也表示，大陸鞍鋼集團和寶鋼集團同時向001A航艦提供了鋼板。
平可夫表示，庫茲涅佐夫航艦的基本設計是前蘇聯Nevskoy設計局未經充分論證的產物，他與俄國航艦設計師無數次討論過這些問題，對方承認當年的論證是在十分倉促情況下完成的，因為前蘇聯海軍需要盡快裝備航艦。
平可夫表示，俄羅斯海軍現有的庫茲涅佐夫航艦於去年12月開始在地中海打擊IS的空中行動，由於一系列技術故障，它從12月15日起退出了戰鬥巡航。1060127
(中央社)
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