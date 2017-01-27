除夕返鄉日 林佳龍臉書分享影片獲迴響
除夕是春節返鄉日，台中市長林佳龍27日在臉書分享「歡迎回家」影片，紀錄學生、家庭、移居台中人、青農及文創業者等人在台中生活的點滴，並講出對台中市的的認知及感覺，獲得網友熱情的肯定及迴響。
林佳龍今天在臉書分享一支「歡迎回家」影片，片中紀錄市民生活點滴，並由年輕學生、親子、移居台中人士、青農及文創業者等民眾，分別述說對台中的回憶及情感，有人說「這個城市很漂亮」、「台中市迷人的城市」、「變化很多」；移居台中的外國人更說，「這是個能包容任何人任何事的城市」；文創人則指出，「台中有一群年輕人返鄉，守護著在地文化」。
林佳龍留言指出，他這幾天在趕行程時，看見許多揹著行囊、拖著行李的身影，穿梭在這座城市的大街小巷，有的人準備返鄉，有的則是剛踏上家鄉的土地。溫暖的微笑，就是家鄉的味道；城市就像每個人生、每個家庭都必須面對的挑戰。未來，讓我們牽著手，就像一家人。
林佳龍說，台中是座饒富歷史的城市，更是包容及多元之都，無論因在地、工作、求學或理念等因素在此落地生根，對大家而言同樣，台中市都是無法取代的家，歡迎人們回家看看台中的改變，也期盼未來與這座城市的家人們一起面對挑戰。
這支影片展現台中市民日常生活點滴親切溫馨，林佳龍的留言感性而溫暖，短短的5小時就有2萬次觀看紀錄。並獲網友熱情回應，有人留言「謝謝市長」、「龍龍棒市長，是我們的大家長！」、「認同台中是我美麗、溫暖的家鄉」、「超級有感的」等正面回應。
(中時)
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