賴芊合脫手戎祥豪宅 清空千萬房貸曬比基尼慶功

賴芊合月中到泰國還願兼度假。（圖／取自賴芊合臉書）

賴芊合順利賣掉豪宅清空房貸。（圖／中時資料照片）

戎祥遺孀賴芊合去年被爆扛1980萬房貸，使她決定組女團接商演維持生計，今(27日)媒體報導，賴芊合去年11月成功賣出戎祥留下97坪林口豪宅，成交價大概在2800萬上下，如今終於無債一身輕，她便樂的到泰國找四面佛還願，感謝神明保佑。

去年6月媒體報導，戎祥2013年過世後，賴芊合扛下近兩千萬的房貸，經濟壓力大使她只好尋求商演、接拍戲等方式另謀財路，引發討論，對此，賴芊合曾正面表示：「我一直強調我不可憐，是因為我還有健康的身體工作賺錢」。

今據《蘋果日報》報導，去年10月賴芊合和好友江泳錡到泰國玩，她向當地相當靈驗的四面佛請求能讓她順利將房子賣出，沒想到隔月便有買主上門，她原開價到3200萬後被降價，最後成交價買主不願透露，但約在2800萬上下，本月初順利完成過戶手續，月中賴芊合到泰國還願，還曬出比基尼度假辣照，可見清空房貸之愉悅心情。

(中時電子報)