賴芊合脫手戎祥豪宅 清空千萬房貸曬比基尼慶功
戎祥遺孀賴芊合去年被爆扛1980萬房貸，使她決定組女團接商演維持生計，今(27日)媒體報導，賴芊合去年11月成功賣出戎祥留下97坪林口豪宅，成交價大概在2800萬上下，如今終於無債一身輕，她便樂的到泰國找四面佛還願，感謝神明保佑。
去年6月媒體報導，戎祥2013年過世後，賴芊合扛下近兩千萬的房貸，經濟壓力大使她只好尋求商演、接拍戲等方式另謀財路，引發討論，對此，賴芊合曾正面表示：「我一直強調我不可憐，是因為我還有健康的身體工作賺錢」。
今據《蘋果日報》報導，去年10月賴芊合和好友江泳錡到泰國玩，她向當地相當靈驗的四面佛請求能讓她順利將房子賣出，沒想到隔月便有買主上門，她原開價到3200萬後被降價，最後成交價買主不願透露，但約在2800萬上下，本月初順利完成過戶手續，月中賴芊合到泰國還願，還曬出比基尼度假辣照，可見清空房貸之愉悅心情。
(中時電子報)
關鍵字：賴芊合
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。