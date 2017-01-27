金泰希Rain返韓 婚後首次過年

我要評比

日前赴印尼峇里島度蜜月的韓流明星金泰希和Rain，今天結束蜜月旅行搭機返回南韓，在仁川國際機場春風滿面地向記者和粉絲們問好。

南韓聯合新聞通訊社報導，今天上午10時半左右，金泰希和Rain由印尼飛抵仁川國際機場，夫妻倆同戴墨鏡穿搭卡其色系大衣，牽手亮相入境大廳，滿面春風招手問好，在記者們短暫拍照後離開機場。

Rain經紀公司表示，在婚後首次過年的兩人，將在春節期間與家人共度佳節，未安排其他行程。

據報導，這對巨星情侶蜜月期間也備受峇里島當地粉絲和南韓遊客關注，兩人同穿白衫、牽手同行的恩愛畫面被曝光。1060127

(中央社)