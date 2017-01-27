新加坡：遭香港查扣裝甲車已離港
新加坡國防部長黃永宏今天表示，去年11月在台灣完成軍事演習後，返國途中遭香港查扣的數輛裝甲車，已經離開香港港口運返新加坡。
路透社報導，香港政府24日表示，將歸還新加坡9輛裝甲車，緩和了中國大陸與新加坡之間的緊張情勢。
黃永宏在臉書貼文說：「我們的裝甲車今天清晨4時15分離開香港，下一站，家。」
根據香港有線電視播放的影片，數輛卡車載著裝甲車駛離扣押處，一旁有武裝警察戒備。
詢及裝甲車是否已經放行並且運出，香港海關表示：「屯門區海關倉庫的相關海運公司今天清晨已領回遭扣的裝甲車。」（譯者：中央社周莉芳）1060127
(中央社)
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