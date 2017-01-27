抗議人力不足 台鐵員工怒吼

百餘名台鐵員工今天在高雄火車站集結抗議，控訴人力不足，多次協商未果，員工在車站入口處怒貼「讓我休息」的春聯，引起乘客關注。

台鐵員工訴求春節依法休假北中南大誓師活動，近中午在高雄車站前展開，參加抗議員工各自書寫春聯，控訴台鐵血汗。

已有33年年資的台鐵高雄站站長上官慧珠表示，春節疏運是員工的使命，台鐵人都會共體時艱。她說6天連假，扣除2天的例休假日，員工只要上4天班，都能領到加班費，即每天可以領到3天酬勞。

她說高雄站今天有3人無故缺勤，將會依規定曠職；不足的人力已請運務段支援人力，協助疏運。

抗議員工拉起「台鐵漠視勞權、產工依法休假」等布條，高呼「拒強迫加班、還我休息時間」的口號。

工會理事王俊翔指出，台鐵人力不足逾3000人，呼籲鐵路局安排有充足休息、符合人性的班表，要求例休日必須是完整的一天。

他說台鐵班表都是日、夜、大夜、日班這樣排，員工雖有24小時不出勤時間卻非完整的一天，加班費也不合理；即使員工要排特休也要半年前投假表，排了假也常被以缺人為由再出勤上工。

員工怒吼權益被剝奪，要求台鐵返還合理、人性化的工作權。1060127

(中央社)