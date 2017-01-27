台鐵員工串聯春節休假 除夕疏運未受影響

台鐵員工春節串聯休假，高雄站27日有近百人聲援，並寫春聯、拉白布條抗議。（曹明正攝）

台鐵員工春節串聯休假，高雄站27日有近百人聲援，並寫春聯、拉白布條抗議。（曹明正攝）

台鐵產業工會春節北中南串聯休假，台北、彰化、高雄車站27日舉行誓師行動，高雄車站前有近百人聲援，並寫春聯嘲諷台鐵漠視勞權，高喊「依法休假」，高雄站長上官慧珠表示，全站今有3人未依規定請假，經調度內勤人力支援剪票等工作，除夕疏運不受影響。

「讓我休息、補足人力」、「路員肝不比豬肝、健檢說肝硬梆梆」，台鐵員工今早在高雄站前揮毫寫春聯、拉白布條，抗議人力不足與不符人性的班表。工會理事王俊翔表示，對旅客很抱歉，但過勞的鐵路員工實際上無法帶給旅客安全服務。

高雄站長上官慧珠指出，27日疏運依人力配置應有30餘人上班，有3人未依規定請假、將記曠職，人力不足的部分，調度行政內勤支援前線的剪票、當列車長，因為都有相關經驗，除夕最忙的上半天，疏運秩序良好。

(中時)