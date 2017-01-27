北宜公路重機撞大貨車 騎士卡輪下亡

47歲林姓男子今天上午騎車行經北宜公路，疑因車速過快衝向對向車道撞上大貨車，林男卡在大貨車輪下，當場不治身亡，現場血跡斑斑。(林金池翻攝)

47歲林姓男子今天上午8時餘騎乘重型機車，在北宜公路宜蘭往台北方向，行經坪林區43.3公里處，疑因車速過快，衝到對向車道，與對向往宜蘭方向大貨車相撞，林男身體卡在大貨車輪下，當場不治死亡，警方清查發現大貨車駕駛並未飲酒，正對死者抽血檢驗，肇事原因仍待釐清。

(中時)