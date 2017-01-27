中市警化身「野豬騎士！」成功馴服野豬

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野豬侵入民宅，員警成功馴服，民眾稱讚警察是人民保母，捕野豬也有一套。（盧金足翻攝）

一通突如其來的報案電話，報稱1頭野豬入侵民宅，台中市警察局第六分局永福派出所警員陳志宗、吳宜峰接獲報案立即趕往協助，猶如手遊電玩中的野豬騎士，成功馴服饑餓的小豬。

永福派出所員警接獲報案，蘇姓民眾稱在西屯區都會園路901巷有1頭野豬闖入家中，需要警方協助，員警在渠後院發現骨瘦如柴且身上散發惡臭的小豬。

蘇男表示，可能因後院備有家禽的飼料，適逢年節將近，該豬跑來偷食物，蘇民已先試著抓捕小豬，但小豬相當怕生，且警覺性高捕捉不易。

警員陳志宗拿出繩索打了個活結，利用食物誘補，待野豬上前覓食時，靈巧的將小豬綑綁，於周遭查訪是否為走失豬隻，並提供飲用水及食物給小豬食用，因查訪未有飼主出面認領，通報相關單位將小豬安置。

蘇男看到員警居然可以輕而易舉就捕獲小豬，笑稱可真像手遊廣告中的野豬騎士。

(中時)