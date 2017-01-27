鄭文燦南門市場廣豐新天地發福袋

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桃園市長鄭文燦今天至南門市場及廣豐新天地家樂福，發送春聯及福袋，祝大家賺大錢。

鄭文燦指出，新的一年充滿希望，台灣經濟正在好轉，政府努力創造讓國民更辛福的生活環境；機場捷運將在2月2日試營運，市府也以機捷通車為主題，設計福袋，上有桃園市吉祥物「丫桃、園哥」，並附新鑄新台幣10元硬幣，象徵新年新氣象，祝賀市民朋友平安過好年。

他也說，過年期間他將走訪超過50間廟宇，除夕晚間至大年初一凌晨，也會到桃園景福宮、蘆竹五福宮及中壢仁海宮等廟宇主持搶頭香活動，藉春節假期與市民第一線互動，市府也會積極推動市政，讓市民朋友感受桃園的進步。1060127

(中央社)