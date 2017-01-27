錯別字 小英 安倍難兄難妹
總統府今年的總統蔡英文與副總統陳建仁聯名的春聯「自自冉冉、歡喜新春」，慘遭指證引用「台灣新文學之父」賴和詩句錯誤。蔡英文筆誤事情還有用「戰戰兢兢」來「讚美」國軍等等。如今，日本首相也被小英傳染在國會答辯時讀錯字成為網路熱門話題。
日本首相安倍晉三24日在國會接受在野黨民進黨黨魁蓮舫質問，指安倍稱在野黨「一天到晚只知道搞批判似的」。蓮舫要求安倍修正他的話。安倍在回答中出現口誤，說：「我一個字也沒提到民進黨，如果覺得說得不是你們自己，那你們聽聽便是了。至於你要求的訂正傳傳(應為云云，即等等之意)，恕不奉陪。」
日語中，「傳」寫作「伝」。首相官邸官員向《朝日新聞》承認，「云云」與「伝伝」很相似，安倍的確誤讀。
日本廣播協會(NHK)對這場國會答辯進行了直播。安倍「訂正傳傳」口誤視頻流出後，迅速在網路上暴紅。因日本政治家發言稿上多會在漢字上標註讀音，日網友感嘆，安倍照本宣科都能讀錯，非同一般。
(中時電子報)
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