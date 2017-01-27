遭爆主動舔男會員耳朵 童仲彥新歡將提告

邱惠美被黃埔獅子會創會會長袁慶方爆料稱她行為不檢，還會舔男會員耳朵。對此，邱惠美表示這張只是借位拍照。(取自童仲彥媒體群組)

邱惠美表示這場聚會是9月份黃埔獅子會的例會，例會結束後，在場有3位是9月份壽星，因此大家買蛋糕慶祝。(取自童仲彥媒體群組)

台北市議員童仲彥日前被爆出長期毆打妻子李秀環，開記者會時不僅未對此事抱歉，甚至當場對服務處主任邱惠美大告白，表示「不喜歡她就不是男人」。邱女今天則被黃埔獅子會創會會長袁慶方爆料，稱她入會行為不檢，還會舔男會員耳朵。對此，邱惠美表示舔耳朵那張照片只是借位拍照，並不滿表示將對爆料的袁慶方提告。

網路上近日流傳一張邱惠美在宴會上的舔耳照，邱惠美今透過童仲彥媒體群組以錄音檔方式澄清，邱惠美說這場聚會是9月份黃埔獅子會的例會，例會結束後，在場有3位是9月份壽星，因此大家買蛋糕慶祝。而照片的男主角為前監察院副院長陳進利，恰好也是當月壽星，邱惠美在他臉上抹奶油，大家便起鬨、開玩笑要她舔下去，「我並沒有舔上去也沒有親上去」。

邱惠美表示，這張照片就是爆料者袁慶方拍攝，並指出袁慶方故意把鏡頭拉近拉近，用錯位製造效果。邱惠美說現場有現場有3、40人可以作證，都能證明她的清白，「我有沒有真的舔、我舔到什麼程度？可以請這些人出來證明我的清白」。邱惠美也希望照片男主角陳進利以能親自出面說明還清白。「我只是身為會長，應大家要求做這個動作，我到底哪裡做錯？」

邱惠美表示這樣的爆料已經嚴重傷害她的名譽，她一定會對袁慶芳提告。「做一個會長有需要做到這麼可憐嗎？這麼可悲嗎？」

(集團連線報導)