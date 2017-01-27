川普美墨長城 三千公里要價四千億

我要評比

美國總統川普下令要在美國與墨西哥邊界築牆，防止非法移民入境。有外國媒體與政治評論家設想出輪廓，包括長度約3000公里、牆高12米，造價恐達4000多億新台幣。

川普要求邊牆為「連接性、實體的牆或類似的安全機制，需為連續、不可通過的實體障礙」，還再三講要墨西哥來償付這筆築牆錢。

英國廣播公司（BBC）的記者以幽默的口吻，整理出一些築牆可能遇到的問題。

●築牆材料恐淪中國製造（Made in China）

BBC報導指出，美墨這段邊界約3100公里，川普於競選期間還多次提到，這道牆還將擁有「一個又大、又美麗的門」。有獨立單位預估，築牆費用恐達140億美元（約4340億新台幣）。

川普的命令要求築牆計畫需使用美國的鋼材，但潛在問題是，川普的要求幾乎全部牴觸目前美國在世貿組織（WTO）的承諾－防止外國生產的貨品於通關時遭遇不公平對待，不禁令人好奇這道牆的鋼材與其他材料到最後會否變成中國大陸原料。

●川普任內搞不好都蓋不完

美國先前光是建1100多公里的邊界圍籬，就花了6年時間，要在川普4年任內完成3000多公里、連續且不可通過的邊牆，幾乎是不可能的任務。

川普於競選期間倒是沒說這道牆建成後，會百分之百安全，這可能意味他還是會允許美墨兩國間的自由往來，像是觀光客及家人探訪。

●中國長城與以色列邊牆被拿來對照

網路知識匯流平台Quora上，則有許多政治評論者提出各式各樣的意見。

有評論者表示，人類歷史曾有過3000多公里的邊牆，就是中國的長城。以長城為例，一道成功的邊牆，必須能有效阻擋、廉價且容易維持，因此需使用方便取得的材料與既有的大量勞力。

而以色列所修建的邊牆，則設計成多元式的圍籬系統，包括3層連鎖圍籬、金字塔堆的倒鉤及鐵刺網、檢測入侵設備、阻絕車輛的壕溝，兩側還有供巡邏的道路，邊牆約10英尺（約3米）高、160英尺（約50米）寬。

●牆高約12米 鋼筋混凝土為主

有評論者指出，這道牆的建材，絕對少不了混凝土與鋼筋，合理估計鋼筋的使用量，將占整道牆的3%。

另有分析家預測，川普的邊牆將會有40英尺（約12米）高，且會有7英尺（約2.1米）深，以防人挖地道，厚度可能10英寸（約25.4公分）。1060127

(中央社)