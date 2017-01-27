當琉璃遇上交響樂 楊惠姍、張毅赴美飆文創
春節即將到來，全美半世紀以來成立最大的交響樂團「太平洋交響樂團」，在南加州舉行新年暨慈善晚會活動，此次特邀琉璃工房創辦人楊惠姍、張毅出席，兩人更以全場唯一「榮譽貴賓」身份出席。
楊惠姍和張毅表示，兩人許久未在春節期間出門，這次答應受邀是了解華人世界將面臨改變，30年來會特地強調「琉璃」，而故意不用「crystal art」或「art glass」，就是要強調是華人文化抬頭的時刻，此次與評為全美前五大最具創新交響樂團合作，主辦方也表示兩人是中華文化代表性人物，將飽含東方哲學與美學意涵的琉璃創作，與美妙的西洋交響樂「共聚一堂」，促成東西方文化藝術交流。
從1987年開始，亞洲電影影后楊惠姍，以及亞洲電影最佳導演張毅，就把工作室命名為「琉璃工房」，就是為了強調對於悠遠民族文化的學習和探索，兩人的作品更應邀到全球二十多家世界級博物館收藏，在這國際玻璃藝術舞台上，也醫致認同在世界玻璃史上，在「楊惠姍」名字出現之前，從來沒有華人名字被提及，足以見證她在文創上的影響力，非任何人就能輕易撼動。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。