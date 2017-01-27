當琉璃遇上交響樂 楊惠姍、張毅赴美飆文創

楊惠姍、張毅出席太平洋交響樂團舉辦的慈善活動。(圖/琉璃工房提供)

春節即將到來，全美半世紀以來成立最大的交響樂團「太平洋交響樂團」，在南加州舉行新年暨慈善晚會活動，此次特邀琉璃工房創辦人楊惠姍、張毅出席，兩人更以全場唯一「榮譽貴賓」身份出席。

琉璃作品「愛的充滿」。(圖/琉璃工房提供)

楊惠姍和張毅表示，兩人許久未在春節期間出門，這次答應受邀是了解華人世界將面臨改變，30年來會特地強調「琉璃」，而故意不用「crystal art」或「art glass」，就是要強調是華人文化抬頭的時刻，此次與評為全美前五大最具創新交響樂團合作，主辦方也表示兩人是中華文化代表性人物，將飽含東方哲學與美學意涵的琉璃創作，與美妙的西洋交響樂「共聚一堂」，促成東西方文化藝術交流。

楊惠姍、張毅從「琉璃」探索東方文化的淵源。(圖/琉璃工房提供)

從1987年開始，亞洲電影影后楊惠姍，以及亞洲電影最佳導演張毅，就把工作室命名為「琉璃工房」，就是為了強調對於悠遠民族文化的學習和探索，兩人的作品更應邀到全球二十多家世界級博物館收藏，在這國際玻璃藝術舞台上，也醫致認同在世界玻璃史上，在「楊惠姍」名字出現之前，從來沒有華人名字被提及，足以見證她在文創上的影響力，非任何人就能輕易撼動。

(中時電子報)