上陸綜突見父生前家書 郭書瑤痛哭「為什麼要放」
郭書瑤（瑤瑤）與男友金陽戀情甜蜜卻暫無結婚打算，她透露主因是還無法對別人人生負責，也想多賺點錢給家人穩定生活，可見家人在她心中重要地位，近日她接受專訪，吐露4、5年前上大陸綜藝節目，沒想到製作單位忽然放出父親生前家書，頓時觸動瑤瑤敏感神經痛哭崩潰，錄影結束後忍不住問工作人員：「為什麼要放？」
據《ETtoday東森新聞雲》報導，瑤瑤16歲時父親因心肌梗塞過世，她回憶父親過世前，她曾因打工問題跟父母大吵，如今才感受到爸媽為子女好的心意，而她與父親常透過書信溝通心事，發生那次爭執後，父親也寫了一封家書給她，讓她至今印象深刻。
瑤瑤爸爸當時在信中對女兒說：「我很抱歉」，自責無法給子女富裕生活，但當時瑤瑤不懂父親當時一字一句充滿的父愛，長大後再看當時書信，才後悔不該對父親發脾氣，多年前瑤瑤上大陸節目，沒想到製作單位忽然放出瑤瑤爸的手寫信，讓她立刻噴淚痛哭，「下了台我馬上去問為什麼要放出來？好歹也先跟我說一聲」。
(中時電子報)
關鍵字：郭書瑤
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