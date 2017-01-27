油炸湯圓祭灶果 寧波人過年小吃
－中國美食系列專題之四大陸浙江寧波地區有名的特色傳統小吃「祭灶果」，是由麻棗，紅、白球配上油果、寸金糖、白麻片等組成，為寧波人過年小吃，也是一種老少皆宜的糕點。
中國人所謂「過年」，是從祭灶夜拉開序幕，而「祭灶果」由送灶王爺的習俗而來。
相傳農曆12月23日，灶神將向玉皇大帝報告一家善惡，至除夕夜返回，奉旨賞善罰惡、賜福或降災。因此家家戶戶「祭灶」，祭灶時用淨茶（白開水）一盅並供「祭灶果」。
為何以白開水祭灶王爺，相傳灶神曾向玉帝狀告酒神浪費民間糧食，一次玉帝下凡，暢飲人間美酒後，判灶神錯告，罰其永遠不得享酒。
在大陸民間祭灶王爺的習俗逐漸勢微，但至今仍販售「祭灶果」有紅球、白球、麻團、油果、寸金糖、腳骨糖、白交切、黑交切等8色，相傳是為使灶神嘗到甜頭，黏住他的口。
其中，紅球、白球是用糯米油炸而成，個頭大，但裡面卻是空心的，呈紅色或金黃色，意喻「金銀滿堂」。
麻棗則是祭灶果的原型，同樣用糯米炸成，但裡面呈蜂窩狀，外面裹有芝麻，芝麻在民間歷來有「節節高」的寓意。
寸金糖是在麥芽糖之外滾上一層芝麻，呈金黃色，形似小金條，其中寄托的美好心願不言而喻。
如今大陸都市化率已逾5成，大灶越來越少了，鄉村也漸漸城市化了，夜祭灶王爺的習俗也漸漸被省略了，留下一包包的「祭灶果」成為年俗回憶。1060127
(中央社)
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