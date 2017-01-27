除夕桃機入出境旅客 較去年增近萬人

今天是除夕，桃園機場入出境旅客總人數估為11萬5951多人，比去年的10萬6328人多了近萬人，不過卻比昨天小年夜少了近1萬5000人。

桃園機場出國人潮在小年夜開始湧現，小年夜（26日）桃園機場入出境旅客總人數13萬754人，比去年同一天的12萬9936人成長1%。

今天入出境旅客總人數估為11萬5951人，比去年的10萬6328人多了近1萬人。

桃園機場預估，入出境旅客在大年初七的2月3日將達高峰，預估人數達14萬人。1060127

(中央社)