台灣公開賽初一開戰 前球后登台拜年
2017 WTA台灣公開賽會外賽，將在春節大年初一(28日)登場，職業選手沒有春節假期，今(27日)適逢除夕，包括詹謹瑋、謝淑映等台將都到台北小巨蛋練球。
前世界球后揚科維奇(Jelena Jankovic)在除夕前一天抵台，立刻前往台北小巨蛋的中央球場練球，還拿起春聯拍照，她說：「我從不曾在農曆新年期間、到過台灣或是中國，希望能感受一下過年氣氛！」
台將方面，征戰職業網壇多年的張凱貞說，平時生活都習慣已訓練、比賽為主，不會特別在意放假，「其實不會特別想要圍爐，家人天天都聯絡，過年、生日都已經無感了。」，張凱貞說，「我已不記得上次回家過年是什麼時候了，至少有5、6年都在比賽，沒回去了。」
而本次獲得會外賽外卡、來自花蓮玉里的小將徐竫雯，投入網球，從不到10歲開始，就北上訓練，轉向職業網壇後，同樣也好幾年沒回家過年了。WTA台灣公開賽是徐竫雯今年賽季首場賽事，她為自己設定「參加大滿貫會外賽」為今年的目標。
台灣女將謝淑映持會外賽外卡參賽，除夕當天在弟弟謝鎮安陪同下練球。謝淑映說「真的好久沒在台灣過年了，會和爸媽、弟弟在家裡一起吃個晚飯。」謝淑映坦言「會外賽將登場、有點緊張，但會全力以赴！」
賽會去年的女雙冠軍詹皓晴說，依照WTA賽程，往年農曆過年都會在泰國芭達雅比賽，但多虧了這兩年有台灣公開賽，讓她和姊姊詹詠然，過年期間能留在台灣與家人相聚，「今年可能在家裡吃，也可能出去餐廳吃飯。」她說。
來到台北小巨蛋練過球的國內外球員，都說「場地打起來非常順」，「不會滑、環境很棒。」期待賽會正式展開。
(中時電子報)
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