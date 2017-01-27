工會發動春節依法休假 台鐵：正常疏運

台灣鐵路產業工會發動春節依法休假行動，數百人今天集結誓師。台灣鐵路管理局今天表示，已成立應變中心，隨時掌握員工出勤狀況，啟動備用人力，維持正常疏運。

台鐵局今天指出，1月27日至2月1日春節期間，成立應變中心，隨時掌握員工出勤狀況遞補不足人力，確保維持正常疏運，也重申對產業工會訴求已積極回應努力爭取中，協商大門永遠敞開。

台灣鐵路產業工會選在除夕在北中南車站集結數百人怒吼台鐵漠視勞權，罔顧旅客安全，強調至今陳情協商多次，仍人力不足，全年無休的班表無改善。

其中台北車站今天集結約100人，成員頭綁「還我休假」布條，寫下「累」、「苦」、「天增歲月我增工時」等春聯張貼活動會場，並祭拜三牲雞、豬肝及魚諷刺「日夜休全年都無休，工時過長雞勞成疾」、「路員的肝不比豬肝，健檢說肝比石頭硬」、「黑心路局魚肉員工，多次協商不知改進」，再遊行到行政院前，以鞭炮炸年獸方式意味炸掉不平等的勞權制度。

工會秘書蕭農瑀指出，行政院長林全昨天在台北車站召開記者會表示，「鐵路很重要，春節期間大家需要交通工具」，卻不願意回應工會的任何訴求，所以工會今天迫不得已發起的春節依法休假行動，就是要告訴林全，「鐵路員工需要休息」；另外質疑每天加班4小時，為何都僅拿到1.8小時的加班費。

工會理事長王傑表示，今天起正式拒絕鐵路局強迫員工加班，要員工犧牲健康與陪伴家庭的基本權利，這次絕不妥協，工會要行使國定假日依法休假權利，找回原本屬於員工的休息時間，他們打的是休息時間的戰爭。

工會的訴求有三點，人力補足至少3000人以上；工時要合理，鐵路局應安排有充足休息、符合人性的班表；休息日與例假日必須是完整的一天（0時到24時）。1060127

(中央社)