影片》周曉涵害羞首秀舞姿 小雞舞應景拜年萌翻

周曉涵萌跳「小雞舞」。（圖／取材自周曉涵臉書）

周曉涵跳「小雞舞」好萌。（圖／本報系資料照片）

今天是除夕夜，許多民眾都忙著貼春聯、準備年夜飯，要迎接新的一年，而適逢金雞年，女星周曉涵也應景跳「小雞舞」拜年，同時這也是周曉涵第一次公開跳舞，搭配超可愛舞蹈動作，周曉涵實在是萌翻了！

周曉涵在臉書曬出小雞舞賀年影片，並寫下：「終於放假了! 跟大家來個小雞舞拜年！這是我第一次公開跳舞好害羞喔，大家不要笑我～新年快樂！」周曉涵隨著節奏俏皮扭臀、跳躍還做出小雞揮舞翅膀的動作，模樣好萌，讓「鬼鬼」吳映潔直呼：「也太可愛」。

(中時電子報)