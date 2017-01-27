科學家首創人豬混合胚胎 往自製器官大邁進

美國伊利諾州一處農場裡的小豬。(美聯社)

一群科學家在美國加州利用豬的卵子和人類幹細胞，製造出人豬混合的胚胎，對製造人類器官、提供給器官移植手術的科技來說，邁出了重大的第一步。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，這是首次科學家融合兩個大型、非近親的生物的胚胎。主導這項實驗的科學家Juan Carlos Izpisua Belmonte在加州索爾克生物研究所(Salk Institute of Biological Studies)說，最終目標是要培育出功能健全、可移植到人體內的身體組織和器官。到目前為止科學家離這個目標還很遠，這次的研究將是重要的第一步。

有些人擔心這個實驗會製造出有人腦、具智慧的奇異混種動物，但Izpisua Belmote指出這類擔心主要來自人們對希臘神話中、混合羊獅和蛇的怪物奇美拉(Chimera)的想像，這種事情不會發生在嚴格、精密控管的實驗室中。

他和其他科學家從成人身上取得幹細胞後，將之混入成長初期的豬胚胎中，製造出超過2,000個混種，它們被放入母豬子宮後，其中最終有超過150個形成人豬混合的胚胎。這些大部分的細胞是豬的胚胎中，每1萬個細胞中只有1個是人。科學家讓這些胚胎成長28天後，才將這些胚胎移除。

Izpisua Belmote表示28天已足夠讓科學家了解人豬細胞在初期階段如何混合，但又不用擔心製造出成熟混種動物的道德爭議。他的團隊希望最終可培育出符合病人基因的人體器官，並將這些器官運用在移植手術上、或測試新藥上。

這不是科學家首次製造出混種奇美拉，十年前就有科學家用兩種老鼠製造出過，但是到目前為止科學家還很難融合人類和大型哺乳動物的細胞。

在這個人豬胚胎實驗中，Izpisua Belmote的團隊發現，因為豬的懷孕時間只有112天，遠比人類的九個月短，因此科學家必須要在正確的時機將人體幹細胞注入胚胎中，但即便他們知道這個事實，成功機率仍舊不高。

(中時電子報)