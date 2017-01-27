過年圍爐吃火鍋 專家教你3招去除殘留味
過年到，全家聚在一起吃團圓飯，不少民眾皆選擇享用火鍋，除了方便外，更添熱鬧氛圍。不過在室內吃完火鍋，身上勢必會殘留很重的食物味道，讓人不太舒服；對此，美食專家就建議3招去除殘留味的方法，簡單揮別火鍋味。
大陸美食專家文怡於《生命時報》撰文，分享3招去除火鍋殘留味的方法，分別是，「檸檬汁、精油噴霧。」「晾曬。」「用蒸汽熏一會兒。」
1、檸檬汁、精油噴霧
文怡表示，用1至2滴檸檬汁或精油加進200毫升清水，並用噴霧的方式噴灑於衣物上，再掛至陰涼通風處1至2小時，即可有效去除味道，其更建議可選用味道較濃的精油。
2.晾曬
若衣物非即刻處理，文怡指出，可以在有陽光時將其晾起來，並用紙包一包香皂或香紙，放進衣服口袋；此外，她也說道，或將浸過白醋的毛巾與衣物並排晾曬，不但除味效果好，還有消毒、殺菌之用。
3.用蒸汽熏一會兒
文怡稱將有味道的衣物用蒸汽熨斗燙一燙，或是洗澡時可將衣服掛在附近不會被淋濕的地方，在拿去陽台晾乾，也可去除火鍋殘留味。
(中時電子報)
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