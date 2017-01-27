高雄酒駕2起 撞消防栓、騎樓

高雄新興區除夕酒駕車禍，肇事車輛撞進騎樓。（曹明正翻攝）

高雄左營區除夕發生車輛撞斷消防栓翻覆，造成路面積水。（曹明正翻攝）

張姓男子27日清晨酒後開車載著方姓朋友，疑不勝酒力在高雄巿區，先撞上一部自小客車後，又衝進騎樓。張男肇事後，測得酒測值0.46毫克。稍早則有劉姓男子在左營區開車撞斷消防栓，酒測0.66毫克，均被依公共危險罪送辦。

新興警分局五福二所調查，今早清晨近6時接獲新田、仁愛路口有車禍，抵達時一部銀色自小客車挨撞停在路中間，黃姓駕駛滿頭是血站在車旁，另一部白色自小客車則是一頭撞進旁邊騎樓，因車頭撞上柱子，幾乎半毀。

黃男被送醫後，警方問誰開白車，42歲張男本來舉手坦承，隨即又將手放下，警方追問誰是駕駛時，他支吾其詞，甚至旁邊的方男也指責警察無故懷疑別人，直到警方告知相關法律責任後，張男才承認就是開車的人。

由於當時已經天亮，不少民眾圍觀，方男為袒護朋友，數度與警察、民眾發生口角，火氣相當大，警方好言相勸，張男才順利接受酒測，由於酒測值0.46毫克，加上現場混亂，警方先將他帶上車，並宣讀相關權利、上銬。

27日凌晨1時許，左營警分局啟文所獲報，城峰路有消防栓被自小客車撞斷，不僅車輛翻覆，路面也積水，54歲劉姓駕駛數度吹氣酒測均失敗，經警方表示再不配合就抽血，劉男當場回應「當兵時是吹喇叭的」，最後酒測值0.66毫克遭送辦。

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(中時)