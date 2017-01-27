高雄酒駕2起 撞消防栓、騎樓
張姓男子27日清晨酒後開車載著方姓朋友，疑不勝酒力在高雄巿區，先撞上一部自小客車後，又衝進騎樓。張男肇事後，測得酒測值0.46毫克。稍早則有劉姓男子在左營區開車撞斷消防栓，酒測0.66毫克，均被依公共危險罪送辦。
新興警分局五福二所調查，今早清晨近6時接獲新田、仁愛路口有車禍，抵達時一部銀色自小客車挨撞停在路中間，黃姓駕駛滿頭是血站在車旁，另一部白色自小客車則是一頭撞進旁邊騎樓，因車頭撞上柱子，幾乎半毀。
黃男被送醫後，警方問誰開白車，42歲張男本來舉手坦承，隨即又將手放下，警方追問誰是駕駛時，他支吾其詞，甚至旁邊的方男也指責警察無故懷疑別人，直到警方告知相關法律責任後，張男才承認就是開車的人。
由於當時已經天亮，不少民眾圍觀，方男為袒護朋友，數度與警察、民眾發生口角，火氣相當大，警方好言相勸，張男才順利接受酒測，由於酒測值0.46毫克，加上現場混亂，警方先將他帶上車，並宣讀相關權利、上銬。
27日凌晨1時許，左營警分局啟文所獲報，城峰路有消防栓被自小客車撞斷，不僅車輛翻覆，路面也積水，54歲劉姓駕駛數度吹氣酒測均失敗，經警方表示再不配合就抽血，劉男當場回應「當兵時是吹喇叭的」，最後酒測值0.66毫克遭送辦。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。