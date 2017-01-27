《時來運轉》金雞報喜 德甲下半季開鑼
德甲上半季17輪賽事告一段落，下半季將於農曆春節期間展開，兩匹超級黑馬也將在大年初一晚間正面對決，由上半季獨居第2的「超級升斑馬」RB萊比錫，對上換上德甲賽史最年輕教頭、卻成為歐洲五大聯賽唯一不敗勁旅的霍芬海姆。
霍芬海姆和RB萊比錫都有著「一鳴驚人」的基因，霍芬海姆在2008年首次升上德甲，竟在上半季領先群雄，只可惜下半季後繼乏力，最後以第7名作收。
而由紅牛能量飲料集團出資成立的RB萊比錫，不但實現了成軍時8年內升上德甲的豪語，上半季還跌破外界眼鏡，一度獨居龍頭。上周他們以3比0完勝法蘭克福，以第2名結束上半季征戰，與尋求5連霸的拜仁慕尼黑僅有3分差距。
外界現在關切的就是，RB萊比錫會像當年的霍芬海姆一樣，先盛後衰，還是繼續戰績長紅。巧合的是，兩隊在下半季首輪就要交手，只是季前恐怕沒有人能想到，這會是目前德甲老二與老三的對決！
霍芬海姆本季一開始就碰上總教練史帝芬斯因心律不整而辭職的動盪，臨危受命的納格斯曼年僅29歲，創下德甲最年輕正選教頭紀錄。沒想到這位少帥帶領霍芬打出不敗佳績，也在上半季最後一輪拉下柏林赫塔，坐上老三。
兩軍本季開幕戰碰頭時，以2比2握手言和，這次移師萊比錫的紅牛競技場，雙方的進攻火力都很可觀，可能出現一場高比分的進球大戰。
(中時電子報)
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