自曝回家吃年夜飯忐忑不安 阿信嚴禁媽媽問這些......

阿信坦言要回家吃年夜飯相當忐忑不安。(圖/本報系資料照)

「亞洲天團」五月天去年底舉辦九場復刻演唱會，明年三月又將從高雄展開最新巡演，行程滿檔的五個人，總算在過年抽出時間陪伴家人，不過今晚要回家吃年夜飯的阿信，則自曝心情相當忐忑不安，還希望媽媽別逼問這「七大禁忌話題」。

阿信在臉書列舉長輩絕對別提問「七大禁忌話題」。(圖/五月天阿信臉書)

阿信在臉書轉貼去年曾PO過的貼文，一年前的他曾寫道「給各位敬愛的長輩親戚們，一個完美過年不要問孩子的事有…」，他列舉了以下最敏感問題，包含「學校成績、工作狀況、月薪多少、年終獎金、感情狀況、何時結婚、生小孩嗎」，最後更指名是貼給「陳媽媽」看的，還不忘再次詢問媽媽有看到嗎?對此粉絲也紛紛留言希望阿信今晚能順利脫身，但仍不忘開玩笑說道「媽媽應該啥都不會問，只會問演唱會還有票嗎」?

(中時電子報)