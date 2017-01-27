除夕堅守崗位人員 蘇嘉全賀年影片致謝
立法院長蘇嘉全拍攝賀年短片，特別向除夕夜無法回家、堅守在工作崗位上的人說聲「謝謝，辛苦了！」。他也提醒大家，再忙也要打通電話回家問候，並恭喜大家、新年快樂。
蘇嘉全今天在社群網站臉書（Facebook）上傳一段賀年影片說，今天是除夕，大家都趕著回家去團圓，有些人還在工作上，特別跟各位說聲「謝謝，辛苦了！」但再忙也要打電話回去向家人問安，「不管你在哪裡，新年，家人的心都要黏在一起。」
他說，新的一年都有新的計畫，不論是國家、社會，還有自己都要有新的規劃，在大家共同努力下，國家、社會與自己都會有好的結果，有了新目標就往前邁進，「一起努力，乘雞讓夢想實現吧」。1060127
(中央社)
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