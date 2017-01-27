馬英九訪美東智庫 美中台關係成焦點
前總統馬英九將訪問美東3城市紐約、波士頓和華盛頓，拜會智庫和學界，屆時美國政府的「一中政策」、台灣議題、南海爭議等料將成為討論焦點。
馬英九於去年11月結束馬來西亞之行後，曾到芝加哥訪問，並在聖母大學「亞洲領袖論壇」發表專題演說。
馬英九預計2月28日出發，3月11日返台，將訪問紐約、波士頓和華府，拜會重量級智庫和學術機構。紐約行程將由亞洲協會（Asia Society）主導，馬英九除出席研討會和演講外，不排除閉門座談。
自從美國總統川普當選以來，亞洲協會已陸續舉辦多場有關川普的「一中政策」、亞太政策及跨太平洋夥伴協定（TPP）等研討會，場場爆滿，顯見美國政學界關切新政府亞太政策走向及美中關係。
亞洲協會目前除了2月還有一場美中關係座談外，3月上旬暫未安排類似座談或演講。亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）日前曾隱約透露可能加排研討會。
至於馬英九早年在哈佛大學的恩師孔傑榮教授，剛從台灣訪問歸來，在台期間見了總統蔡英文及馬英九等，就兩岸及亞太新局等交換意見。孔傑榮除任教於紐約大學法學院外，也身兼外交關係協會（CFR）資深研究員。
馬英九此行也安排拜會外交關係協會，將與孔傑榮就兩岸關係與東亞局勢對談。假若時間允許，馬英九不排除返母校紐約大學，並會見僑界人士。
波士頓部分，馬英九將再度返回母校哈佛法學院東亞法研究中心及費正清東亞研究中心（Fairbank Center for East Asian Research）發表專題演講；之後再到華府，拜會布魯金斯研究所（Brookings Institution）等機構。1060127
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。