馬英九訪美東智庫 美中台關係成焦點

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前總統馬英九將訪問美東3城市紐約、波士頓和華盛頓，拜會智庫和學界，屆時美國政府的「一中政策」、台灣議題、南海爭議等料將成為討論焦點。

馬英九於去年11月結束馬來西亞之行後，曾到芝加哥訪問，並在聖母大學「亞洲領袖論壇」發表專題演說。

馬英九預計2月28日出發，3月11日返台，將訪問紐約、波士頓和華府，拜會重量級智庫和學術機構。紐約行程將由亞洲協會（Asia Society）主導，馬英九除出席研討會和演講外，不排除閉門座談。

自從美國總統川普當選以來，亞洲協會已陸續舉辦多場有關川普的「一中政策」、亞太政策及跨太平洋夥伴協定（TPP）等研討會，場場爆滿，顯見美國政學界關切新政府亞太政策走向及美中關係。

亞洲協會目前除了2月還有一場美中關係座談外，3月上旬暫未安排類似座談或演講。亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）日前曾隱約透露可能加排研討會。

至於馬英九早年在哈佛大學的恩師孔傑榮教授，剛從台灣訪問歸來，在台期間見了總統蔡英文及馬英九等，就兩岸及亞太新局等交換意見。孔傑榮除任教於紐約大學法學院外，也身兼外交關係協會（CFR）資深研究員。

馬英九此行也安排拜會外交關係協會，將與孔傑榮就兩岸關係與東亞局勢對談。假若時間允許，馬英九不排除返母校紐約大學，並會見僑界人士。

波士頓部分，馬英九將再度返回母校哈佛法學院東亞法研究中心及費正清東亞研究中心（Fairbank Center for East Asian Research）發表專題演講；之後再到華府，拜會布魯金斯研究所（Brookings Institution）等機構。1060127

(中央社)