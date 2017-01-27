Rain甜笑歸國緊牽妻 金泰希肚凸傳有孕？

Rain、金泰希今蜜月結束返國。（圖／取自《OSEN》韓網）

金泰希度蜜月被拍到小腹微凸。（圖／取自新浪娛樂）

韓國頂級夫妻Rain、金泰希本月19日在首爾嘉會洞教堂幸福完婚，不久兩人便到峇里島享受5天浪漫蜜月旅行，今(27日)上午，兩人結束度假幸福返國，Rain一路上把愛妻牽緊緊，閃瞎路人，而金泰希先前被拍到小腹微凸，不知是否是角度問題，孕事也成為外界焦點。

Rain、金泰希日前到峇里島度蜜月，兩人到了溫暖國家度假，曾被民眾拍到穿白色短袖情侶衣黏TT同行，還有一天金泰希被拍到穿黑色寬鬆洋裝，小腹微凸孕味濃，遭質疑有喜，今上午，兩人雙雙回到仁川機場，Rain一手推著行李，一手緊緊握住金泰希的手，而金泰希身穿厚重大衣，暫無法得知是否真有孕。

金泰希去年現身《超人回來了》，被問到未來想生幾個？她大方表示因為自己家中是3個孩子，知道父母養育辛苦，但覺得這樣很好，至於想要有兒子或女兒，金泰希則說，以前想要兒子，現在轉換心意，「反而更想要有像朋友一樣親密的女兒」，讓粉絲相當期待何時可以看到男神女神愛的結晶。

(中時電子報)