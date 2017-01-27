柯文哲慰問執勤消防同仁 吸引路過民眾合影
農曆春節期間，台北市長柯文哲特別到臺北市消防局中崙、華山2分隊，慰問正在執勤的消防同仁，連路過的民眾，看到市長也好奇圍觀，柯文哲也贈送現場民眾紅包，現場祝賀「新年快樂」聲不絕於耳。
柯文哲稱讚消防、環保、警察人員在年節期間，犧牲與家人團聚的歡樂時光，堅守自己工作崗位，因為有這些人，市民才能安心過年。
臺北市消防局統計，自從2010年到去年年底，推行火災警報器，安裝低樓層以及弱勢市民住宅用的裝機數達12萬5375戶，去年因警報器發回即時功能有效防災者有14戶，而119救災救護勤務指揮中心接獲火警報案出勤共6129件，平均出勤速度52.17秒，保護市民的財產。
柯文哲頒發給執勤人員慰問金後與消防同仁一起合影。
(中時)
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