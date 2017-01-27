柯文哲慰問執勤消防同仁 吸引路過民眾合影

市長柯文哲下午到臺北市消防局中崙分隊發紅包並讚許執勤同仁犧牲與家人團圓堅守崗位，讓市民過好年。（李文正翻攝）

農曆春節期間，台北市長柯文哲特別到臺北市消防局中崙、華山2分隊，慰問正在執勤的消防同仁，連路過的民眾，看到市長也好奇圍觀，柯文哲也贈送現場民眾紅包，現場祝賀「新年快樂」聲不絕於耳。

柯文哲稱讚消防、環保、警察人員在年節期間，犧牲與家人團聚的歡樂時光，堅守自己工作崗位，因為有這些人，市民才能安心過年。

臺北市消防局統計，自從2010年到去年年底，推行火災警報器，安裝低樓層以及弱勢市民住宅用的裝機數達12萬5375戶，去年因警報器發回即時功能有效防災者有14戶，而119救災救護勤務指揮中心接獲火警報案出勤共6129件，平均出勤速度52.17秒，保護市民的財產。

柯文哲頒發給執勤人員慰問金後與消防同仁一起合影。

(中時)