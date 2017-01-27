海南沒海南雞飯 當地只認文昌雞

－中國美食系列專題之五海南雞飯名噪海內外，同樣一種料理方式，在海南島叫文昌雞，走出海南卻叫海南雞。

中國大陸中山商報報導，飲食世界不少有趣現象，星洲沒有「星洲炒米」；「揚州炒飯」可能不是出自揚州；海南沒有「海南雞飯」，海南人只認「文昌雞」是海南傳統的「四大名菜」。

澳門郵政局與新加坡郵政部門於2008年聯合發行一套兩地美食文化的郵票，新加坡其中一款是「海南雞飯」。這是一道新加坡公認的「國家菜餚」，在新加坡的任何角落－星級飯店及路邊快餐店都可吃到。

這道以海南命名的菜式，卻成了新加坡具有獨特地方風味的美食。但有趣的是，1990年代以前，在海南島根本找不到「海南雞飯」，海南當地人也沒聽說這一名稱。即使現在的海南，偶爾在旅遊餐廳才會看到「海南雞飯」。

據報導，新加坡文人曾經考證此事。海南雞飯的美食源流，大概是這樣的。

1930年代，海南樂會縣（今瓊海市）烏皮村人王義元從海南漂洋過海到新加坡謀生。為了養家糊口，他每天肩挑兩個竹籮筐在街巷叫賣白斬雞。後來有了一些積蓄，就在新加坡巴米士街（俗稱海南二街）的桃園咖啡店旁租了一個攤位賣雞肉，1949年取名「王共產雞肉」。

後來桃園咖啡店易主，王義元在新加坡密駝路（俗稱海南一街）的瓊林園咖啡店內繼續擺攤賣白斬雞兼帶配上飯團。

那年代正是新加坡經濟起飛時期，快餐需求大。很多新加坡年長者記得，「王共產」是新加坡第一位賣白斬雞與雞飯的老闆，也可以說是星馬兩地、甚至南洋一帶雞飯業的鼻祖。

「王共產」的雞飯後來被冠以「海南」二字，是徒弟的功勞。

王義元有個夥計莫履瑞，也是瓊海人。「桃園」散夥後，莫履瑞自己出來創業，在巴米士街的另一家咖啡店租了一個攤位賣白斬雞。有回，一名新加坡的報館記者為莫履瑞的攤子寫了篇文章，推薦白斬雞與雞飯，並介紹莫履瑞來自海南。莫履瑞一下子出名了，不久就創辦「瑞記飯店」，「海南雞飯」成了招牌。

1950年代「瑞記」的生意興隆，莫履瑞也成為新加坡「海南雞飯」行業的代表。1060127

(中央社)