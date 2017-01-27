台廠被舉報濫用印尼國旗 印警：是誤會

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印尼萬丹省警方接獲民眾舉報，調查台灣建大輪胎廠「濫用」印尼國旗。印尼國家警察發言人波伊表示，外資使用旗幟的行為沒有問題，警方會協助與當地居民溝通。

印尼「獨立報」（Merdeka）等媒體報導，印尼伊斯蘭教士聯合會（NU）萬丹省西冷縣（Serang）分會日前向當地警方舉報，建大印尼輪胎廠「濫用」印尼紅白國旗、在國旗上寫著中文字樣，並將此旗幟懸掛在廠區內。

對此，印尼國家警察發言人波伊（Boy Rafli Amar）接受中央社記者訪問表示，「前來印尼投資的外資，使用旗幟的行為或活動是沒有問題的」。

波伊說，這可能是當地民眾對建大輪胎廠旗幟的誤解。他說，印尼警方會試著與當地居民溝通，讓他們了解建大輪胎廠使用的旗幟無關侮辱印尼國旗，也會協助當地民眾與台灣企業間保持順暢對話。1070127

(中央社)