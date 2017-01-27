南投草屯陳府將軍廟　七星平安橋添福運

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南投縣長林明溱（穿西裝者）由陳府將軍廟主委李士吉（右）引導過七星平安橋，並為縣民祈福。（沈揮勝攝）

安奉七星平安橋，虔誠拜天公。（沈揮勝攝）

安奉七星平安橋，行三上香禮。（沈揮勝攝）

恭請神尊移駕上寶座。（沈揮勝攝）

法師宣讀敕文，引導工作人員行三獻禮。（沈揮勝攝）

安奉七星平安橋，向神明稟報行三上香禮。（沈揮勝攝）

南投縣草屯鎮知名廟宇陳府將軍廟，新春安奉七星平安橋供民眾淨身解厄，今天27日上午由主委李士吉率領廟務人員暨信眾舉行點燈儀式，縣長林明溱、鎮長洪國浩及縣議員黃文君等多名民代、政要參與盛會。林明溱為台灣及縣民祈福，盼國泰民安添福運！

創建於清朝乾隆年間、主祀「開漳聖王」唐代大將軍陳元光的陳府將軍廟，因靈驗祈願者多；由於神蹟顯赫，還願者每年「謝神酬戲」多達700棚（場）以上，除了農曆鬼月，天天都演布袋戲，從1970年代至今從未間斷過，也因此養活了10幾個戲班，在中台灣極負盛名。

10多年前，該廟公關組長吳森永以其道教科儀專業，建議新春期間安奉七星平安橋，邀請法師以七色布、七星燈、消災符令搭配頌經班為信眾敕令淨身保平安。

今年提供過七星平安橋保平安儀式的時程，從明天大年初一至正月十五日元宵節，每天上午8點起到晚間10點止。

今天上午點燈前，先在廟殿前以古制科儀行上香禮，隨後法師引領主委李士吉恭請神尊安座、縣長林明溱與鎮長洪國浩等行三獻禮，隨後在大鼓陣、頌經生等樂儀聲中隆重點燈。

(中時)